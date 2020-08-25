Жителей Молдавии спросили о том, куда стране лучше двигаться: в Европу или в Евразию

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Симпатии граждан Молдавии между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС) разделились примерно поровну. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, представленные во вторник Ассоциацией социологов и демографов республики.

Отвечая на вопрос, к какому из союзов присоединиться, если бы в ближайшее воскресенье в стране прошел референдум, более 40,1% респондентов отдали предпочтение вступлению страны в ЕАЭС. За членство в ЕС высказалось чуть меньше - 39,4% опрошенных. В то же время более 17% респондентов считают, что Молдавии не надо присоединяться к каким-либо союзам. Еще 3,4% отказались отвечать на этот вопрос.

Авторы исследования связывают интерес к интеграционным процессам на востоке с тем, что жители республики не почувствовали больших перемен от соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС, которое было подписано в 2014 году. В мае 2018 года по инициативе президента Молдавии Игоря Додона единогласным решением руководителей стран - членов ЕАЭС республике был присвоен статус наблюдателя в союзе.