Депутат ЕП из ПОльши предложил "переименовать" Тихановскую на европейский лад
15:50 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента завершили во вторник экстренные слушания по Белоруссии в Комитете по иностранным делам обсуждением вопроса, как произносить фамилию экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской.
Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в конце дискуссии взял слово и потребовал от своих коллег произносить фамилию Тихановской в стенах Европарламента на польский манер: "Тихановска".
По его мнению, это соответствует правильному белорусскому произношению этой фамилии. "Когда иностранцы произносят на русский манер - "Тихановская", - сказал Сариуш-Вольский, сделав ударение на букве "я", - они фактически признают, что Белоруссия входит в российскую сферу интересов, белорусы очень плохо реагируют на это".
После этого председательствующий на слушаниях глава комитета Дэвид Макаллистер (евродепутат от ФРГ) попросил уточнить, надо ли произносить эту фамилию "Чихановска" в силу особенностей ее написания на латинице, на что Сариуш- Вольский заявил, что первая буква в этом слове все же "т".
На белорусском языке фамилия экс-кандидата в президенты Белоруссии произносится "Тиханоуская".
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