Трамп рассказал, что способствует изоляции Турции от мирового сообщества
16:45 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянные контакты президента Турции Тайипа Эрдогана с представителями радикального движения ХАМАС, которое США считают террористической организацией, лишь способствуют изоляции Анкары от международного сообщества. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
"Постоянные контакты президента Эрдогана с этой террористической организацией лишь способствуют изоляции Турции от международного сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа и подрывают глобальные усилия по предотвращению террористических нападений, совершаемых из [сектора] Газа", - утверждает дипломат. Как отметила Ортэгус, "Соединенные Штаты решительно выступили против того, что 22 августа президент Турции Эрдогана принял в Стамбуле двух лидеров ХАМАС".
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