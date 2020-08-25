0
0
144
НОВОСТИ

Трамп рассказал, что способствует изоляции Турции от мирового сообщества

16:45 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные контакты президента Турции Тайипа Эрдогана с представителями радикального движения ХАМАС, которое США считают террористической организацией, лишь способствуют изоляции Анкары от международного сообщества. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Постоянные контакты президента Эрдогана с этой террористической организацией лишь способствуют изоляции Турции от международного сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа и подрывают глобальные усилия по предотвращению террористических нападений, совершаемых из [сектора] Газа", - утверждает дипломат. Как отметила Ортэгус, "Соединенные Штаты решительно выступили против того, что 22 августа президент Турции Эрдогана принял в Стамбуле двух лидеров ХАМАС".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:37 25.08.2020
ВС Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобе на решение ЦИК об утверждении результатов выборов
0
75
17:15 25.08.2020
Священный Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви
0
150
15:50 25.08.2020
Депутат ЕП из Польши предложил "переименовать" Тихановскую на европейский лад
0
239
15:30 25.08.2020
Жителей Молдавии спросили о том, куда стране лучше двигаться: в Европу или в Евразию
0
327
15:15 25.08.2020
Карантин в Украине могут продлить до 1 ноября
0
260
14:20 25.08.2020
Юлия Тимашенко, заразившаяся коронавирусом, остается в тяжелом состоянии - пресс-секретарь
0
280
14:10 25.08.2020
Определены победители «Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы» 2020
0
233
14:10 25.08.2020
ЕС и РФ готовы помочь урегулировать ситуацию в Белоруссии, если это востребовано самой страной - Песков
0
321
14:00 25.08.2020
Повторное заражение коронавирусом в ВОЗ расценивают как крайне редкое явление
0
245
13:20 25.08.2020
Тихановская заявила, что готова вступить в переговоры с властями Белоруссии
0
305

Возврат к списку