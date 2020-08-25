Трамп рассказал, что способствует изоляции Турции от мирового сообщества

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянные контакты президента Турции Тайипа Эрдогана с представителями радикального движения ХАМАС, которое США считают террористической организацией, лишь способствуют изоляции Анкары от международного сообщества. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Постоянные контакты президента Эрдогана с этой террористической организацией лишь способствуют изоляции Турции от международного сообщества, наносят ущерб интересам палестинского народа и подрывают глобальные усилия по предотвращению террористических нападений, совершаемых из [сектора] Газа", - утверждает дипломат. Как отметила Ортэгус, "Соединенные Штаты решительно выступили против того, что 22 августа президент Турции Эрдогана принял в Стамбуле двух лидеров ХАМАС".