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Священный Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

17:15 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Священный Cинод Русской православной церкви сменил патриаршего экзарха всея Беларуси - этот пост вместо митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Священный Cинод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности <...> и выразил ему благодарность за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", - сообщил он.

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