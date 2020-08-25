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ВС Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобе на решение ЦИК об утверждении результатов выборов

17:37 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение Центризбиркома об утверждении результатов выборов. Об этом говорится в решении суда, опубликованном во вторник на его сайте.

"В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит", - подчеркнули в суде.

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