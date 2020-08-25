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Володин о ситуации с Навальным: А не провокация ли это со стороны Германии и других стран ЕС?

18:30 25.08.2020 Источник: Интерфакс

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По мнению спикера, на возможное участие иностранных государств в произошедшем с Навальным указывают заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, последовавшие за вывозом оппозиционера в Германию.

"Последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза", - добавил Володин.

В то же время председатель Госдумы поблагодарил канцлера Германии за оказание помощи гражданину России.

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