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НОВОСТИ

Курс евро медленно приближается к отметке в 90 рублей

18:45 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,26% по отношению к рублю и достиг отметки в 89,0725 руб., свидетельствуют данные площадки на 18:19 мск.

В последний раз курс евро находился выше 89 руб. 30 марта текущего года. К 18:21 мск евро ускорил рост до 1.37% и торговался на уровне 89,1725 руб. В то же время курс доллара рос на 0.98% - до 75,4025 руб.

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