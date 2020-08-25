Курс евро медленно приближается к отметке в 90 рублей
18:45 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,26% по отношению к рублю и достиг отметки в 89,0725 руб., свидетельствуют данные площадки на 18:19 мск.
В последний раз курс евро находился выше 89 руб. 30 марта текущего года. К 18:21 мск евро ускорил рост до 1.37% и торговался на уровне 89,1725 руб. В то же время курс доллара рос на 0.98% - до 75,4025 руб.
НОВОСТИ
- 18:30 25.08.2020
- Володин о ситуации с Навальным: А не провокация ли это со стороны Германии и других стран ЕС?
- 17:37 25.08.2020
- ВС Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобе на решение ЦИК об утверждении результатов выборов
- 17:15 25.08.2020
- Священный Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви
- 16:45 25.08.2020
- Трамп рассказал, что способствует изоляции Турции от мирового сообщества
- 15:50 25.08.2020
- Депутат ЕП из Польши предложил "переименовать" Тихановскую на европейский лад
- 15:30 25.08.2020
- Жителей Молдавии спросили о том, куда стране лучше двигаться: в Европу или в Евразию
- 15:15 25.08.2020
- Карантин в Украине могут продлить до 1 ноября
- 14:20 25.08.2020
- Юлия Тимашенко, заразившаяся коронавирусом, остается в тяжелом состоянии - пресс-секретарь
- 14:10 25.08.2020
- Определены победители «Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы» 2020
- 14:10 25.08.2020
- ЕС и РФ готовы помочь урегулировать ситуацию в Белоруссии, если это востребовано самой страной - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать