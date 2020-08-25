Госдума собирается запросить информацию о Навальном в правоохранительных органах

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ближайшее время запросит в правоохранительных органах дополнительную информацию по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Поручение проанализировать произошедшее комитету дал во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Есть основания предполагать, что произошедшее с Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства, чтобы создать угрозу для жизни и здоровья российского гражданина и вызвать напряжение внутри нашей страны. Мы запросим у правоохранительных органов и специальных служб всю необходимую информацию, проанализируем уже имеющиеся и поступающие данные", - приводит слова Пискарева его пресс- служба.