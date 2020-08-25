"Боинг" планирует запустить на орбиту свой "Старлайнер" с экипажем летом 2021 года

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing может состояться летом будущего года, а второй - зимой. Об этом сообщил во вторник в беседе с корр. ТАСС представитель компании Джош Баррет.

"Мы успешно продвигаемся к осуществлению второго непилотируемого полета, который может состояться в конце нынешнего года или в январе, в зависимости от выполнения отдельных этапов в том, что касается разработки компьютерных программ и испытаний оборудования, - сообщил он. - После второго испытательного полета "Боинг" и НАСА осуществят первый пилотируемый полет корабля "Старлайнер" летом 2021 года, а первый полет после получения кораблем летного сертификата предварительно запланирован на зиму".

По его словам, в первом пилотируемом полете корабля на борту будут участвовать астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк, а второй полет совершит экипаж в составе Суни Уильямс, Джоша Кассады и Дженет Эппс.