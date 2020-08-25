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Крупнейшая авиакомпания США сократит 19 тыс своих сотрудников

21:00 25.08.2020 Источник: Интерфакс

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. сократит 19 тыс. сотрудников с октября - после завершения срока действия программы государственной помощи, одним из условий которой было сохранение рабочих мест.

Сокращения затронут около 17,5 тыс. пилотов, бортпроводников, механиков и других работников, которые будут отправлены в отпуск без сохранения заработной платы, а также 1,5 тыс. сотрудников управленческого и административного звена. Под сокращения подпадут как работники самой American Airlines, так и двух региональных авиаперевозчиков, которые ей принадлежат.

"Предполагалось, что к 30 сентября ситуация с коронавирусом будет взята под контроль и спрос на авиаперевозки вернется. Очевидно, что это не так", - говорится в сообщении CEO компании Дага Паркера и ее президента Роберта Айсома для сотрудников.

На прошлой неделе American Airlines сообщила, что с октября прекратит полеты в 15 небольших городов страны. Компания ожидает, что объем перевозок в четвертом квартале будет в два раза меньше, чем год назад.

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