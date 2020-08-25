Зеленский посетовал, что не все страны ЕС хотят видеть Украину в сообществе

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые страны - члены ЕС не уверены в Украине и не хотят видеть ее в составе сообщества.

"Не все государства - члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине", - сказал Зеленский в опубликованном во вторник интервью "Евроньюс".