Президент Украины считает правильным поддерживать диалог президентом России
22:15 25.08.2020 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у него есть прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты.
Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины в Донбассе. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога, отметил Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба президента Украины.
"Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе завершения войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не будем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет", - подчеркнул Зеленский.
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