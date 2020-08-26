В Минске снова задерживали протестующих
23:10 25.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители задержали нескольких участников протестной акции оппозиции в центре Минска. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич.
"Задержаны несколько человек, о количестве сообщим завтра", - сказала она, пояснив, что задержания проходили "в рамках административного процесса".
В Минске во вторник вечером противники Александра Лукашенко традиционно собрались на площади Независимости. Многие участники митинга держали в руках бело-красно-белую символику, которая стала в последние недели символом протеста. Звучали лозунги "Живе Беларусь!" и "Это наш город!" Находившаяся на площади милиция неоднократно предупреждала собравшихся через громкоговорители об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
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