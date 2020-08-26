Байден может не дожить до инаугурации и главой государства станет Харрис - Форест

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден может в силу преклонного возраста просто не дожить до инаугурации, если победит на выборах. При таком развитии событий главой государства станет Камала Харрис, выдвинутая демократами в качестве кандидата на пост вице-президента США. Такое мнение выразил вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, представляющий Республиканскую партию США.

Как сообщила во вторник в своей электронной версии газета "Вашингтон пост", эти высказывания Фореста прозвучали на его агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины. Форест борется за пост губернатора этого штата, который в настоящее время занимает демократ Рой Купер. "Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединенных Штатов?" - спросил у земляков под их неодобрительный гул Форест. Харрис на нынешних выборах является напарником 77-летнего Байдена. "Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо (так Байдена пренебрежительно называют республиканцы - прим. ТАСС), вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации - прим. ТАСС). Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно", - заявил вице-губернатор.

При этом он охарактеризовал 55-летнюю Харрис, которая в последние годы представляет в Сенате Конгресса США Калифорнию, как "самого левацкого кандидата" в истории страны. "Вот что вы получите, ребята", - убежден Форест. Его встреча с избирателями состоялась в воскресенье.