Байден может не дожить до инаугурации и главой государства станет Харрис - Форест
08:00 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден может в силу преклонного возраста просто не дожить до инаугурации, если победит на выборах. При таком развитии событий главой государства станет Камала Харрис, выдвинутая демократами в качестве кандидата на пост вице-президента США. Такое мнение выразил вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, представляющий Республиканскую партию США.
Как сообщила во вторник в своей электронной версии газета "Вашингтон пост", эти высказывания Фореста прозвучали на его агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины. Форест борется за пост губернатора этого штата, который в настоящее время занимает демократ Рой Купер. "Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединенных Штатов?" - спросил у земляков под их неодобрительный гул Форест. Харрис на нынешних выборах является напарником 77-летнего Байдена. "Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо (так Байдена пренебрежительно называют республиканцы - прим. ТАСС), вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации - прим. ТАСС). Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно", - заявил вице-губернатор.
При этом он охарактеризовал 55-летнюю Харрис, которая в последние годы представляет в Сенате Конгресса США Калифорнию, как "самого левацкого кандидата" в истории страны. "Вот что вы получите, ребята", - убежден Форест. Его встреча с избирателями состоялась в воскресенье.
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