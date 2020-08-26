Впервые с начала пандемии в Пекине не осталось ни одного инфицированного коронавирусом
08:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.
За все время распространения вируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 - в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке "Синьфади". В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места.
НОВОСТИ
- 09:20 26.08.2020
- Деструктивный контент может стоить социальным сетям 1-1,5% от годового оборота
- 09:10 26.08.2020
- Меланья Трамп уверена, что ее супруг никогда не скрывает, что думает на самом деле
- 09:00 26.08.2020
- Во II квартале 2020 г. на 59% увеличилось число киберинцидентов в мире
- 08:20 26.08.2020
- По данным опроса более 75% канадцев готовы сделать прививку от COVID-19
- 08:00 26.08.2020
- Байден может не дожить до инаугурации и главой государства станет Харрис - Форест
- 23:10 25.08.2020
- В Минске снова задерживали протестующих
- 22:15 25.08.2020
- Президент Украины считает правильным поддерживать диалог президентом России
- 22:00 25.08.2020
- Зеленский посетовал, что не все страны ЕС хотят видеть Украину в сообществе
- 21:00 25.08.2020
- Крупнейшая авиакомпания США сократит 19 тыс своих сотрудников
- 20:40 25.08.2020
- "Боинг" планирует запустить на орбиту свой "Старлайнер" с экипажем летом 2021 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать