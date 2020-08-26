Впервые с начала пандемии в Пекине не осталось ни одного инфицированного коронавирусом

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

За все время распространения вируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 - в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке "Синьфади". В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места.