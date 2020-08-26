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НОВОСТИ

По данным опроса более 75% канадцев готовы сделать прививку от COVID-19

08:20 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 75% жителей Канады готовы получить прививку от нового коронавируса, когда будет готова соответствующая вакцина. Таковы данные социологического опроса, опубликованного во вторник канадским Бюро статистики.

Утвердительно на соответствующий вопрос ответили 57,5% респондентов, а еще 19% участников опроса сказали, что скорее захотят получить такую прививку, чем откажутся от нее. Среди канадцев старше 65 лет положительный ответ дали 70,3% опрошенных, а среди людей в возрасте между 25 и 44 годами - 51,6%. Также в Бюро статистики отметили, что большинство тех, кто сказал "да", имеет высшее образование.

Главной причиной отказа от подобной прививки остальные участники опроса назвали недоверие к такой вакцине, поскольку не считают ее безопасной для своего здоровья.

В Бюро статистики не указали количество участников опроса, но, как правило, в исследованиях ведомства участвуют не менее 1 тыс. совершеннолетних канадцев из всех регионов страны.

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