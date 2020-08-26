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НОВОСТИ

Во II квартале 2020 г. на 59% увеличилось число киберинцидентов в мире

09:00 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число киберинцидентов в мире во втором квартале 2020 г. увеличилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в квартальном отчете компании Positive Technologies, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Число атак во II квартале выросло на 9% по сравнению с I кварталом и на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По нашим наблюдениям, громкие мировые события неминуемо сопровождаются ростом числа кибератак, поскольку создают благоприятную почву для применения злоумышленниками методов социальной инженерии. Так, апрель и май 2020 года стали рекордными по числу успешных кибератак. Мы связываем это со сложной эпидемиологической и экономической ситуацией в мире, которая пришлась на эти месяцы", - говорится в отчете.

По данным компании, особенно остро это на себе почувствовала промышленность - в апреле-июне ее доля в атаках на юридические лица выросла до 15% (против 10% в январе-марте). В девяти из десяти атак на промышленные предприятия злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение.

"Говоря об угрозах, актуальных в I квартале, мы рассказали о новом шифровальщике Snake, способном останавливать процессы промышленных систем управления. Во II квартале стало известно о первых жертвах - автомобильном производителе Honda и гиганте ТЭК, компании Enel Group. Кроме Snake, промышленность атаковали операторы шифровальщиков Maze, Sodinokibi, NetWalker, Nefilim, DoppelPaymer", - отметили в Positive Technologies.

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