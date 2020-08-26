Меланья Трамп уверена, что ее супруг никогда не скрывает, что думает на самом деле

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая леди США Меланья Трамп, выступая во вторник на Национальном съезде Республиканской партии, рассказала, что ее супруг Дональд Трамп никогда не скрывает, что думает на самом деле, потому что является искренним человеком, любящим свою страну.

"Мы все знаем, что Дональд Трамп не делает секретов из того, что он думает относительно тех или иных вещей", - заявила она. "Абсолютная честность - это то, что мы как граждане заслуживаем от нашего президента. Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и ее народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше", - убеждена супруга американского президента. "Он лучший выбор для нашей страны", - добавила она, призвав голосовать за своего мужа.

Выступление первой леди стало главным событием второго дня партийного съезда. Оно проходило в Розовом саду Белого дома в присутствии аудитории: в саду были расставлены стулья для приглашенных, в частности представителей администрации высокого ранга. В числе собравшихся был и сам президент, он сидел в переднем ряду. Первая леди завершила свое выступление уже в двенадцатом часу ночи.

На съезде выступили и другие члены семьи Трампа, в том числе его сын Эрик и дочь Тиффани. "Мой отец - единственный человек, который бросает вызов истеблишменту, укоренившейся бюрократии, крупным фармацевтическим компаниям и монополиям в СМИ", - заявила Тиффани Трамп. "Мой отец не бежит от проблем даже перед лицом открытой ненависти, потому что борьба за Америку - это то, ради чего он пожертвует всем", - убеждена она.