Деструктивный контент может стоить социальным сетям 1-1,5% от годового оборота

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (куда была интегрирована "Лига безопасного интернета") направил в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложение о штрафах в размере 1-1,5% от годового оборота компаний для социальных сетей за неудаление деструктивного контента, в том числе суицидальных групп и пропаганды криминальных субкультур. Об этом сообщила ТАСС член Общественной палаты РФ, директор центра Екатерина Мизулина, которая также входит в рабочую группу комитета.

"Пока этот вопрос (размера штрафов - прим. ТАСС) обсуждается. Мы предлагаем установить такие штрафы, которые действуют сейчас в антимонопольном законодательстве, то есть в зависимости от годового оборота компании. Мы предлагали установить порядка 1-1,5% от годового оборота компании, чтобы эти штрафы были достаточно крупными и ощутимыми для площадок", - сказала Мизулина.

"Это такой метод экономического воздействия, регулирования, который работает и в ряде европейских стран достаточно эффективно. Недавно такой же закон приняла Турция, очень активно во Франции идут попытки принять такой закон, в Германии он работает, там штрафы вплоть до 50 млн евро для социальных сетей", - добавила директор центра.