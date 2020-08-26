Синод РПЦ освободил от должности главу комиссии по делам семьи Димитрия Смирнова
09:30 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
25 августа синод РПЦ, заседание которого возглавлял патриарх Кирилл, освобожден от должности главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает РБК
«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии», — говорится в решении.
Свою известность протоиерей получил после целого ряда скандальных высказываний.
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