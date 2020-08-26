Осенью Кембриджский университет проведет испытания собственной вакцины от коронавируса
10:00 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кембриджский университет проведет осенью клинические испытания собственной вакцины после получения на эти цели от правительства Великобритании 1,9 млн фунтов стерлингов (2,5 млн долларов). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении одного из старейших в мире вузов.
Цель разработки препарата DIOS-CoVax2 на основе синтетических ДНК, учитывающих генетические последовательности известных коронавирусов, - "блокировать возможность нового коронавируса проникать в клетки" с помощью "шипованных" белков", отмечают специалисты университета. Сгенерированные на компьютерах структуры антигенов, кодируемых синтетическими генами, согласно заявлению экспертов, "могут обучать иммунную систему человека нацеливаться на ключевые области вируса и вызывать полезные антивирусные реакции". "Эти иммунные ответы включают нейтрализующие антитела, которые блокируют вирусную инфекцию, и такой нацеленный подход может помочь избежать неблагоприятных гипервоспалительных иммунных реакций", - указывают ученые.
По словам одного из разработчиков профессора Джонатана Хини, "мы ищем бреши в броне коронавируса, самые уязвимые его участки при создании вакцины, чтобы направить иммунный ответ в правильном направлении". "В конечном счете мы стремимся создать препарат, который будет защищать не только от нового коронавируса, но и от других родственных коронавирусов, которые могут передаваться от животных к человеку", - добавил Хини.
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