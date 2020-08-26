0
0
110
НОВОСТИ

Истребители F/A-18 на авиабазе США в Японии заменят на новые F-35B - СМИ

10:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестнадцать истребителей F-35B будут размещены на авиабазе морской пехоты США Ивакуни, расположенной на юго-западе главного японского острова Хонсю. Об этом в среду сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на представителей Министерства обороны Японии.

Согласно телеканалу, F-35B заменят 12 базирующихся в Ивакуни истребителей F/A-18. Постепенный процесс их размещения начнется с октября 2020 года.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 26.08.2020
На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме, пострадала женщина
0
0
10:20 26.08.2020
В Камчатском крае пограничники изъяли более 1,5 тонн красной икры
0
83
10:00 26.08.2020
Осенью Кембриджский университет проведет испытания собственной вакцины от коронавируса
0
115
09:30 26.08.2020
Синод РПЦ освободил от должности главу комиссии по делам семьи Димитрия Смирнова
0
141
09:20 26.08.2020
Деструктивный контент может стоить социальным сетям 1-1,5% от годового оборота
0
146
09:10 26.08.2020
Меланья Трамп уверена, что ее супруг никогда не скрывает, что думает на самом деле
0
169
09:00 26.08.2020
Во II квартале 2020 г. на 59% увеличилось число киберинцидентов в мире
0
165
08:20 26.08.2020
По данным опроса более 75% канадцев готовы сделать прививку от COVID-19
0
203
08:10 26.08.2020
Впервые с начала пандемии в Пекине не осталось ни одного инфицированного коронавирусом
0
237
08:00 26.08.2020
Байден может не дожить до инаугурации и главой государства станет Харрис - Форест
0
324

Возврат к списку