Истребители F/A-18 на авиабазе США в Японии заменят на новые F-35B - СМИ
10:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестнадцать истребителей F-35B будут размещены на авиабазе морской пехоты США Ивакуни, расположенной на юго-западе главного японского острова Хонсю. Об этом в среду сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на представителей Министерства обороны Японии.
Согласно телеканалу, F-35B заменят 12 базирующихся в Ивакуни истребителей F/A-18. Постепенный процесс их размещения начнется с октября 2020 года.
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