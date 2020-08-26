Истребители F/A-18 на авиабазе США в Японии заменят на новые F-35B - СМИ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестнадцать истребителей F-35B будут размещены на авиабазе морской пехоты США Ивакуни, расположенной на юго-западе главного японского острова Хонсю. Об этом в среду сообщает телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на представителей Министерства обороны Японии.

Согласно телеканалу, F-35B заменят 12 базирующихся в Ивакуни истребителей F/A-18. Постепенный процесс их размещения начнется с октября 2020 года.



