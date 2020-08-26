В Камчатском крае пограничники изъяли более 1,5 тонн красной икры

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники изъяли из незаконного оборота более 1,5 тонн красной икры в Камчатском крае. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району в ходе рейдовых мероприятий выявлено и изъято более 1,5 тонн икры лососевых видов рыб, - сообщили в ЦОС. - Ориентировочная стоимость изъятого превышает 8 миллионов рублей".

В населенном пункте Усть-Большерецк Камчатского края пограничники обнаружили в нежилой постройке на территории одного из частных домовладений 70 кубоконтейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.