В Камчатском крае пограничники изъяли более 1,5 тонн красной икры
10:20 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничники изъяли из незаконного оборота более 1,5 тонн красной икры в Камчатском крае. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району в ходе рейдовых мероприятий выявлено и изъято более 1,5 тонн икры лососевых видов рыб, - сообщили в ЦОС. - Ориентировочная стоимость изъятого превышает 8 миллионов рублей".
В населенном пункте Усть-Большерецк Камчатского края пограничники обнаружили в нежилой постройке на территории одного из частных домовладений 70 кубоконтейнеров с красной икрой без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
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