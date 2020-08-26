На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме, пострадала женщина
11:00 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв прогремел в среду в жилом доме на улице Кубинке в Москве, в результате на трех этажах дома возник пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, с верхних этажей люди просят о помощи, добавил источник.
"По предварительным данным, неисправность газовой колонки могла стать причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. "По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в главке.
"Женщина получила травмы, была передана медикам, которые ее сейчас осматривают", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщили о 10 спасенных при пожаре.
НОВОСТИ
- 12:20 26.08.2020
- На поддержку сферы культуры после пандемии Франция выделит 2 млрд евро
- 12:10 26.08.2020
- Правозащитники Белоруссии требуют создать комиссию по расследованию "массовых пыток"
- 12:00 26.08.2020
- Надбавку 5 тыс. руб. получал российские учителя за классное руководство - замминистра
- 11:57 26.08.2020
- Искусственный интеллект поможет МКБ распознавать клиентские данные
- 11:20 26.08.2020
- Почти 91 тыс. школ и детсадов РФ готовыми к началу учебного года - МЧС
- 11:10 26.08.2020
- К Литве обратились 11 граждан Белоруссии с просьбой о предоставлении убежища
- 10:20 26.08.2020
- В Камчатском крае пограничники изъяли более 1,5 тонн красной икры
- 10:10 26.08.2020
- Истребители F/A-18 на авиабазе США в Японии заменят на новые F-35B - СМИ
- 10:00 26.08.2020
- Осенью Кембриджский университет проведет испытания собственной вакцины от коронавируса
- 09:30 26.08.2020
- Синод РПЦ освободил от должности главу комиссии по делам семьи Димитрия Смирнова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать