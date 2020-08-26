На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме, пострадала женщина

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в среду в жилом доме на улице Кубинке в Москве, в результате на трех этажах дома возник пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, с верхних этажей люди просят о помощи, добавил источник.

"По предварительным данным, неисправность газовой колонки могла стать причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.



В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт пожара. "По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в главке.

"Женщина получила травмы, была передана медикам, которые ее сейчас осматривают", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщили о 10 спасенных при пожаре.



