К Литве обратились 11 граждан Белоруссии с просьбой о предоставлении убежища
11:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одиннадцать граждан Белоруссии с начала политического кризиса в своей стране обратились к Литве с просьбой о предоставлении убежища. Об этом в среду в эфире национального радио Эл-эр-тэ сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.
"Десять из них заявили о том, что просят убежища, прибыв на границу. Один из обратившихся уже некоторое время находился в Литве", - сказала она. Причиной обращения с просьбой об убежище граждане Белоруссии, по словам руководителя департамента, указывали опасения за свою безопасность.
Во вторник в МВД Литвы сообщили, что 20 граждан Белоруссии прибыли в Литву за последние недели, воспользовавшись гуманитарным исключением, установленным 12 августа правительством балтийской республики. "Разрешение на въезд в общей сложности было предоставлено 34 жителям Белоруссии, пока прибыли 20 человек", - отметило ведомство.
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