Почти 91 тыс. школ и детсадов РФ готовыми к началу учебного года - МЧС
11:20 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты МЧС России завершили приемку школ к началу нового учебного года, все они готовы принять школьников. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.
"В ходе проверок сотрудники МЧС России оценили соблюдение требований безопасности почти в 91 тыс. школ и детсадов. По итогам обследований все они признаны готовыми к началу учебного года", - сказали в пресс-службе.
Как отметили в МЧС, в течение нескольких месяцев в работе по оценке готовности образовательных организаций был задействован весь инспекторский состав подразделений министерства. Специалисты обращали внимание на работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Кроме того, инспекторы обследовали состояние эвакуационных путей и выходов, а также оценили готовность педагогических коллективов к действиям при чрезвычайных ситуациях.
"С 1 сентября МЧС России приступит к проведению в школах и детсадах специальных занятий по обеспечению комплексной безопасности", - отметили в МЧС.
НОВОСТИ
- 12:20 26.08.2020
- На поддержку сферы культуры после пандемии Франция выделит 2 млрд евро
- 12:10 26.08.2020
- Правозащитники Белоруссии требуют создать комиссию по расследованию "массовых пыток"
- 12:00 26.08.2020
- Надбавку 5 тыс. руб. получал российские учителя за классное руководство - замминистра
- 11:57 26.08.2020
- Искусственный интеллект поможет МКБ распознавать клиентские данные
- 11:10 26.08.2020
- К Литве обратились 11 граждан Белоруссии с просьбой о предоставлении убежища
- 11:00 26.08.2020
- На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме, пострадала женщина
- 10:20 26.08.2020
- В Камчатском крае пограничники изъяли более 1,5 тонн красной икры
- 10:10 26.08.2020
- Истребители F/A-18 на авиабазе США в Японии заменят на новые F-35B - СМИ
- 10:00 26.08.2020
- Осенью Кембриджский университет проведет испытания собственной вакцины от коронавируса
- 09:30 26.08.2020
- Синод РПЦ освободил от должности главу комиссии по делам семьи Димитрия Смирнова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать