Надбавку 5 тыс. руб. получал российские учителя за классное руководство - замминистра

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские учителя будут получать надбавку за классное руководство в день заработной платы, но отдельной выплатой. Об этом в среду сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк во время федерального педагогического совета.

"Данная выплата будет осуществляться автономно, в день зарплаты педагог будет получать две суммы: первая сумма - это ваша заработная плата, а вторая - это федеральная надбавка, несмотря на то, что эта выплата также является составной частью заработной платы. Для чего мы на это пошли? Для того, чтобы педагоги видели, что никакие надбавки предыдущего периода у вас были не снижены, не отменены, вы могли понимать, что эта надбавка вам оплачивается", - сказал он.

Басюк также отметил, что на сегодняшний день у 74% российских школьных педагогов есть обязанности по классному руководству. При этом он подчеркнул, что при поддержке классных руководителей очень важна не только материальная составляющая, но и меры нематериального стимулирования. "Это тоже надо развивать и надо поддерживать. У нас сегодня в субъектах есть очень серьезная практика нематериальной поддержки функций исполнения педагогических работников. Мы обязательно будем это развивать. Начиная со следующего года, у нас будет проводится российский форум классных руководителей", - пояснил замглавы Минпросвещения.

"Приоритетными задачами по классному руководству должны быть создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе, формирование у наших ребят чувства ответственности за свою страну, за свой регион, за свою школу, за свою семью, высокого уровня духовно-нравственного развития, активной гражданской позиции, патриотичности, отрицания культуры насилия, жестокости и многое другое, что лежит в основе системы воспитания. И именно специфика и многогранность функции классного руководства и состоит в том, что педагог должен одинаково важно должен обращать внимание по отношению к каждому ребенку, но и к классу как к микросоциуму в целом", - заключил Басюк.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.