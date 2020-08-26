На поддержку сферы культуры после пандемии Франция выделит 2 млрд евро
12:20 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Франции намерены выделить 2 млрд евро на поддержку сферы культуры из общего плана по восстановлению экономики, пострадавшей во время эпидемии. Об этом в среду в интервью радиостанции "Франс энтер" заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"План по восстановлению экономики будет объявлен в четверг, 3 сентября, - отметил он. - Он полностью готов".
"Я говорю французам, чтобы они шли в кино, в театры, - указал премьер. - Из плана по стимулированию экономики культурный сектор получит исключительную сумму в 2 млрд евро". При этом Кастекс напомнил о необходимости носить защитные маски, чтобы избежать распространение коронавируса.
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