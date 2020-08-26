Рейтинг "Форбс" по доходам от рекламы в "Инстаграме" снова возглавила Собчак

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телеведущая Ксения Собчак вновь возглавила рейтинг блогеров и знаменитостей, больше всего зарабатывающих на рекламе в "Инстаграме", который составила российская версия журнала "Форбс". За год ее доход от рекламы в соцсети составил 1,48 млн долларов, сообщается в среду на сайте издания.

Журнал напомнил, что впервые представил рейтинг в прошлом году. В новой версии появилось сразу шесть новых людей, однако на первом месте вновь оказалась Собчак.

Второе место заняла певица Полина Гагарина (0,89 млн долларов), третье - телеведущая и блогер Ида Галич (0,85 млн). В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина (0,77 млн долларов), блогер Алина Левда (0,76 млн), телеведущая Настя Ивлеева (0,61 млн), блогер Валерия Чекалина (0,61 млн), телеведущая Регина Тодоренко и певица Елена Темникова (по 0,6 млн). В рейтинг также попал боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, заработавший на своем "Инстаграме" 0,6 млн долларов.



