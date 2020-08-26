По итогам 2020 года инфляция в РФ может сложиться на уровне 3,8% - консенсус-прогноза НИУ ВШЭ
13:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в России по итогам 2020 года может сложиться на уровне 3,8% против ожидавшихся ранее 4,7%, а в 2021 году - снизиться до 3,6%, свидетельствуют данные консенсус-прогноза НИУ ВШЭ.
"Прогнозы по росту потребительских цен тоже изменились мало, только прогноз на текущий год снизился с 4,7% до 3,8%. В 2021 году ожидается замедление инфляции до 3,6%, после чего она незначительно ускорится, не превысив, однако, инфляционного таргета Банка России", - отмечается в исследовании.
В июне Минэкономразвития также пересмотрело оценку инфляции на конец 2020 года, понизив ее до 3,5% с 4%.
Согласно консенсус-прогнозу, ВВП РФ в 2020 году снизится на 4,2% против предыдущего прогноза в 4,3%. А в 2021 году ожидается восстановительный рост на 3,1% (предыдущая оценка - 3%).
"После чего, согласно консенсус-прогнозу, российская экономика выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2% в год", - говорится в исследовании.
Кроме того, опрошенные НИУ ВШЭ эксперты ожидают снижения ключевой ставки ЦБ к концу года до 4% с 4,25% годовых.
"Это означает, что ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска. В последующие годы эксперты ожидают некоторого увеличения инфляционных рисков и постепенного повышения ключевой ставки на 0,25-0,75 процентного пункта", - указывается в исследовании.
Консенсус-прогноз рассчитанн на основе оценок 14 экспертов. Опрос проводился с 12 по 20 августа 2020 года.
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