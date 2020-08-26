Вблизи Крыма прошли украинские масштабные учения с использованием ЗРК "Бук-М1" и "Оса-АКМ"

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные провели масштабные учения в Херсонской области вблизи Крыма с использованием зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М1" и "Оса-АКМ". Об этом сообщил в среду пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе.

"В районе ответственности группировки войск, которые несут боевую службу на юге Украины, проведена проверка готовности сил и средств противовоздушной обороны своевременно реагировать на воздушное нападение", - отмечается в сообщении. По данным пресс-центра, мероприятие проведено с целью проверки подготовки экипажей и расчетов.

"Задачей для экипажей и расчетов ЗРК "Бук-М1" и "Оса- АКМ" было своевременное отправление по сигналу на боевые позиции для отработки задания, осуществление маневра в новые позиционные районы, поиск воздушной цели, постановка его на автоматическое сопровождение и "уничтожение", - отметил командующий силовой операцией в Донбассе Сергей Наев.

По его оценке, подразделения ПВО "готовы быстро и своевременно реагировать на возможную агрессию с воздуха".