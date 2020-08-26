Роман Агаты Кристи "Десять негритят" переименован во Франции и станет называться "Их было 10"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях. Об этом в среду сообщили издатели популярной французской книжной серии Livre de Poche ("Ливр де Пош").

"Это всемирный бестселлер, в мире уже продано 100 млн экземпляров, что составляет 20% из всех проданных романов Агаты Кристи", - приводит слова генерального директора Livre de Poche Беатрис Дюваль радиостанция RTL ("Эр-тэ- эль"). Она отметила, что в тексте будет заменено слово "негр", которое встречается в книге множество раз, на слово "солдат". В "Солдатский" будет переименован и Негритянский остров, на котором разворачиваются события.

Как отметил правнук писательницы Джеймс Причард, "в период, когда книга создавалась, язык был другим, и в ней использовались слова, которые сегодня забыты". Правообладатель, распоряжающийся литературным наследием Кристи, не хочет, чтобы название книги кого-нибудь шокировало. "Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США, а в Великобритании было изменено в 1980-х годах, - отметил он. - Сейчас мы меняем его повсюду".

По мнению Причарда, "Агата Кристи хотела прежде всего развлечь своих читателей и отнюдь не желала кого-либо обидеть". "Мы можем это исправить, не нарушая атмосферу повествования, - подчеркнул он. - Мы живем в 2020 году и не должны употреблять термины, которые могут ранить".

В настоящий момент в интернет-магазинах в основном предлагают перевод книги с оригинальным названием.