За авиаудары ВВС Израиля Ливана намерен подать жалобу в СБ ООН
14:10 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший совет обороны Ливана принял решение подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с ударами ВВС Израиля в районе границы с республикой. Об этом сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира".
"Министру иностранных дел было поручено подать жалобу в Совет Безопасности относительно нападений Израиля на южные границы [Ливана] во вторник", - приводит телеканал заявление военного ведомства.
Ранее в среду израильские военные сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла во вторник вечером авиаудары по наблюдательным постам шиитской организации "Хезболлах" у границы с Ливаном в ответ на стрельбу. В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" в очередной раз подвергает Ливан опасности из-за своей агрессии.
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