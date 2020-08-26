В детских лагерях заболеваемость коронавирусной инфекцией "фактически нулевая" - Минпросвещения РФ
14:20 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в детских оздоровительных лагерях в России является "фактически нулевой", регистрируются лишь единичные случаи. Об этом заявил в среду заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
"Были, происходили, это касалось прямо единичных случаев заражения либо сотрудника, либо ребенка, который был инфицирован, может быть, за десять дней до заезда. Они не нанесли какой-то существенный урон, не позволили развиться ситуации с повальным заражением. Мы отмечаем <...> фактически нулевой процент заражаемости и заболеваемости в системе детского отдыха", - сказал он.
По его словам, с начала лета в России открылись 9 008 лагерей, в которых отдохнули 815 031 ребенок.
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