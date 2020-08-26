Светлана Алексиевич: Ни о каком перевороте в Белоруссии не идет речи...
15:15 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич посетила в среду Следственный комитет Белоруссии. Как сообщает корр. ТАСС, Алексиевич была приглашена в ведомство для дачи показаний по делу о призывах к захвату власти, открытому по факту создания Координационного совета оппозиции.
Алексиевич пришла к зданию комитета в сопровождении членов президиума Координационного совета Павла Латушко, Максима Знака и Марии Колесниковой.
Нобелевский лауреат сообщила встречавшим ее журналистам, что не считает себя в чем-то виновной, и поблагодарила за поддержку. "Я иду совершенно спокойно, не чувствую себя виноватой. И я считаю, что мы делали все законно. Цель Координационного совета - объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни о каком перевороте не идет речи. У нас на глазах делается белорусская нация. Появился бренд Беларуси: мы предлагаем мирный способ борьбы, - сказала Алексиевич. - Это то, чего требует сегодня время, когда человеческая жизнь ценна и человек ценит свою жизнь. То, что мы видели в первые три дня, - это уже прошлый век, мы должны говорить друг с другом".
Алексиевич также признала, что белорусская оппозиция не настолько сильна, чтобы разрешить политический спор с властями без помощи извне. "Наш комитет, мы не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, может быть и России, если мы сможем ее вместе привлечь", - отметила она.
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