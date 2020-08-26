0
0
177
НОВОСТИ

Омские врачи просят коллег из Германии поделиться результатами тестов Навального

15:40 26.08.2020 Источник: Интерфакс

Главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский обратился к немецким коллегам из клиники Charite с просьбой предоставить данные анализов Алексея Навального.

"Он обратился к немецкой клинике с просьбой сообщить данные анализов исследований, на основе которых были сделаны выводы именно об травлении", - сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на Мураховского.

"По результатам лабораторных исследований не только в Омске, но и в других независимых лабораториях, мы получили отрицательный результат по нахождению веществ ингибиторов холинэстеразы в биологических жидкостях Алексея Навального", - сказал Мураховский.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 26.08.2020
Турция провела учения в Средиземном море вместе с США
0
16
16:53 26.08.2020
Минпросвещения планирует к 2022 году дать доступ к скоростному Интернету всем школам в РФ
0
38
16:50 26.08.2020
Форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
0
44
16:44 26.08.2020
Вице-мэр Владимир Ефимов: на поддержку гостиничного бизнеса в Москве выделено 1,5 млрд рублей
0
55
16:30 26.08.2020
В Москве до вечера будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности
0
75
16:10 26.08.2020
В "черный список" Минторга США попали 24 китайских компании
0
104
15:15 26.08.2020
Светлана Алексиевич: Ни о каком перевороте в Белоруссии не идет речи...
0
222
14:20 26.08.2020
В детских лагерях заболеваемость коронавирусной инфекцией "фактически нулевая" - Минпросвещения РФ
0
212
14:10 26.08.2020
За авиаудары ВВС Израиля Ливан ﻿намерен подать жалобу в СБ ООН
0
262
14:00 26.08.2020
Роман Агаты Кристи "Десять негритят" переименован во Франции и станет называться "Их было 10"
0
255

Возврат к списку