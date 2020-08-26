Омские врачи просят коллег из Германии поделиться результатами тестов Навального

15:40 Источник: Интерфакс

Главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский обратился к немецким коллегам из клиники Charite с просьбой предоставить данные анализов Алексея Навального.

"Он обратился к немецкой клинике с просьбой сообщить данные анализов исследований, на основе которых были сделаны выводы именно об травлении", - сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на Мураховского.

"По результатам лабораторных исследований не только в Омске, но и в других независимых лабораториях, мы получили отрицательный результат по нахождению веществ ингибиторов холинэстеразы в биологических жидкостях Алексея Навального", - сказал Мураховский.