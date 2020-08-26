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В Москве до вечера будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности

16:30 26.08.2020 Источник: Интерфакс

Гидрометцентр России объявил в среду в Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень сильных дождей. Как уточняет метеослужба, предупреждение действует до 21:00. Кроме того, в городе до вечера среды сохраняется вероятность гроз и порывистого ветра.

Со своей стороны в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили: "До 21:00 26 августа 2020 года в Москве ожидается дождь, местами очень сильный, гроза, усиление ветра 12-17 м/с".

Спасатели предупреждают москвичей и гостей города о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Мощный ливень обрушился на Москву после 14:00 среды, а в некоторых районах города были подтоплены улицы, ливнестоки не справлялись с большими потоками воды.

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