Форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
16:50 26.08.2020 Источник: Интерфакс
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в 2021 году пройдет в начале лета вместо традиционного января из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"Решение принималось нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Великую перезагрузку" в эпоху после COVID-19. Однако рекомендации экспертов говорят о том, что в январе мы не сможем сделать это безопасно", - говорится в сообщении ВЭФ.
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