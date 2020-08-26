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Форум в Давосе перенесен на лето 2021 года

16:50 26.08.2020 Источник: Интерфакс

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в 2021 году пройдет в начале лета вместо традиционного января из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Решение принималось нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Великую перезагрузку" в эпоху после COVID-19. Однако рекомендации экспертов говорят о том, что в январе мы не сможем сделать это безопасно", - говорится в сообщении ВЭФ.

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