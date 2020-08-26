Минпросвещения планирует к 2022 году дать доступ к скоростному Интернету всем школам в РФ

16:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все российские школы будут подключены к высокоскоростному интернету к 2022 году, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина в среду.

"Подавляющее большинство школ подключено к скоростному интернету. Совместно с Минкомсвязи к 2022 году будут подключены [к высокоскоростному интернету] все школы", - сказал он.