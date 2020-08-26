Турция провела учения в Средиземном море вместе с США

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные военно-морские учения Турции и США прошли в среду в Средиземном море, сообщает турецкое министерство национальной обороны.

"ВМС Турции продолжают проводить морские учения с союзниками. 26 августа 2020 года турецкий фрегат "Барбарос" и корвет "Бургазада" провели морские учения вместе с эсминцем ВМС США "Уинстон Черчилль" в Средиземном море", - отмечается в распространенном коммюнике.

Между тем в Средиземном море сохраняется напряженная обстановка из-за конфликта между Анкарой и Афинами, вызванного проведением Турцией геологоразведочных работ.