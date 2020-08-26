Турция провела учения в Средиземном море вместе с США
17:00 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместные военно-морские учения Турции и США прошли в среду в Средиземном море, сообщает турецкое министерство национальной обороны.
"ВМС Турции продолжают проводить морские учения с союзниками. 26 августа 2020 года турецкий фрегат "Барбарос" и корвет "Бургазада" провели морские учения вместе с эсминцем ВМС США "Уинстон Черчилль" в Средиземном море", - отмечается в распространенном коммюнике.
Между тем в Средиземном море сохраняется напряженная обстановка из-за конфликта между Анкарой и Афинами, вызванного проведением Турцией геологоразведочных работ.
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