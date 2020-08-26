Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ имеет "стойкую тенденцию по стабилизации"

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стабилизация ситуации с коронавирусом в России - это стойкая тенденция, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекцией снизились в 54 раза. На сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%", - сказала она.

