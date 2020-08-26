0
0
131
НОВОСТИ

27 стран мира хотели бы приобрести российскую вакцину от COVID-19

17:15 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовность купить вакцину от коронавируса, созданную в России, уже выразили 27 стран. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание приобрести российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции 27 стран мира", - сказала Голикова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 26.08.2020
Заражение COVID-19 в Италии вышло на уровень мая и продолжает расти
0
17
18:06 26.08.2020
Собянин: Москва приступила к клиническим исследованиям вакцины от COVID
0
60
17:45 26.08.2020
Каждый москвич может оставить заявку на участие в 3-й фазе испытаний вакцины от COVID-19 - Собянин
0
98
17:30 26.08.2020
В Росавиации подсчитали, насколько сократилась перевозка пассажиров
0
113
17:10 26.08.2020
Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ имеет "стойкую тенденцию по стабилизации"
0
123
17:00 26.08.2020
Турция провела учения в Средиземном море вместе с США
0
174
16:53 26.08.2020
Минпросвещения планирует к 2022 году дать доступ к скоростному Интернету всем школам в РФ
0
166
16:50 26.08.2020
Форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
0
142
16:44 26.08.2020
Вице-мэр Владимир Ефимов: на поддержку гостиничного бизнеса в Москве выделено 1,5 млрд рублей
0
160
16:30 26.08.2020
В Москве до вечера будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности
0
155

Возврат к списку