27 стран мира хотели бы приобрести российскую вакцину от COVID-19

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовность купить вакцину от коронавируса, созданную в России, уже выразили 27 стран. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание приобрести российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции 27 стран мира", - сказала Голикова.