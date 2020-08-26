В Росавиации подсчитали, насколько сократилась перевозка пассажиров
17:30 26.08.2020 Источник: Интерфакс
Авиакомпании РФ снизили перевозки в июле 2020 года на 52,4% относительно того же месяца прошлого года, до 6,8 млн человек, следует из уточненных данных Росавиации.
В мае в условиях карантинных ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 тыс. человек), в апреле - 92% (740 тыс. человек), в июне - 77% (2,85 млн человек).
На внутренних линиях в июле пассажиропоток уменьшился на 16,1%, до 6,7 млн человек. При этом еще в июне показатель был на уровне 2,8 млн человек, что меньше на 59,4%, чем годом ранее.
Перевозки за рубеж в июле на фоне закрытых границ составили символические 59,7 тыс. человек (-99%).
Пассажирооборот компаний упал на 62,2%, достигнув отметки 13,2 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел уменьшилась на 22,5 процентного пункта, до 68,1%. За январь-июль 2020 года все российские авиакомпании перевезли почти 34,6 млн пассажиров (-51,9%), средняя занятость их кресел составила 70,7% (-12,5 п.п.).
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