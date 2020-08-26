Каждый москвич может оставить заявку на участие в 3-й фазе испытаний вакцины от COVID-19 - Собянин

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый москвич может подать заявку на участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Проведем их (исследования) на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот", - написал он.