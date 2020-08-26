Заражение COVID-19 в Италии вышло на уровень мая и продолжает расти
18:30 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии возросло за сутки на 1 367, что является максимальным показателем с начала мая. Такие данные распространило в среду министерство здравоохранения республики.
Суточный показатель новых заражений превысил в Италии тысячу 22 августа, на следующий день было выявлено уже 1 210 случаев. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 262 540. За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 13 человек.
НОВОСТИ
- 18:06 26.08.2020
- Собянин: Москва приступила к клиническим исследованиям вакцины от COVID
- 17:45 26.08.2020
- Каждый москвич может оставить заявку на участие в 3-й фазе испытаний вакцины от COVID-19 - Собянин
- 17:30 26.08.2020
- В Росавиации подсчитали, насколько сократилась перевозка пассажиров
- 17:15 26.08.2020
- 27 стран мира хотели бы приобрести российскую вакцину от COVID-19
- 17:10 26.08.2020
- Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ имеет "стойкую тенденцию по стабилизации"
- 17:00 26.08.2020
- Турция провела учения в Средиземном море вместе с США
- 16:53 26.08.2020
- Минпросвещения планирует к 2022 году дать доступ к скоростному Интернету всем школам в РФ
- 16:50 26.08.2020
- Форум в Давосе перенесен на лето 2021 года
- 16:44 26.08.2020
- Вице-мэр Владимир Ефимов: на поддержку гостиничного бизнеса в Москве выделено 1,5 млрд рублей
- 16:30 26.08.2020
- В Москве до вечера будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать