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Заражение COVID-19 в Италии вышло на уровень мая и продолжает расти

18:30 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии возросло за сутки на 1 367, что является максимальным показателем с начала мая. Такие данные распространило в среду министерство здравоохранения республики.

Суточный показатель новых заражений превысил в Италии тысячу 22 августа, на следующий день было выявлено уже 1 210 случаев. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 262 540. За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 13 человек.

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