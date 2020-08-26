Заражение COVID-19 в Италии вышло на уровень мая и продолжает расти

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии возросло за сутки на 1 367, что является максимальным показателем с начала мая. Такие данные распространило в среду министерство здравоохранения республики.

Суточный показатель новых заражений превысил в Италии тысячу 22 августа, на следующий день было выявлено уже 1 210 случаев. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 262 540. За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 13 человек.