Китай запустил две баллистические ракеты средней дальности в рамках учений

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в среду осуществил запуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря "в качестве предупреждения США". С таким утверждением выступила газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая.

Речь идет о ракетах "Дунфэн-26B" и "Дунфэн-21D", которые могут поражать как наземные, так и морские цели, такие как авианосцы. Первая ракета, как утверждается, была запущена с территории северо-западной провинции Цинхай, вторая - с прибрежной восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в заданном районе акватории между островом Хайнань и Парасельскими островами, временно закрытом для судоходства в связи с учениями.