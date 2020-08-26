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НОВОСТИ

Для Польши принятых Европой санкций против Белоруссии "слишком мало"

19:20 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции в отношении Белоруссии, затрагивающие 20-30 человек, будут недостаточными. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с лидерами входящих в парламент страны партий, посвященной белорусским событиям.

"Пока мы говорим о санкциях в европейском формате", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, планирует ли Польша ввести санкции в отношении Белоруссии. "Мы хотим, чтобы они серьезно трактовались [президентом Белоруссии] Александром Лукашенко. Запрет въезда на территорию ЕС для 20-30 человек - это для нас слишком мало", - заявил премьер.

"Чем дальше на запад, тем меньше интерес к Белоруссии", - сказал он, сообщив, что ведет переговоры с европейскими лидерами, чтобы привлекать внимание к событиям в этой стране.

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