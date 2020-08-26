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Международный Букер достался мальчику-девочке с голландской фермы

19:24 26.08.2020 Источник: НГ-Online

Сегодня в Лондоне объявили победительницу Международной Букера. Литературна премия вручается за лучший роман года, переведённый на английский язык и опубликованный в Великобритании или Ирландии.

Среди претендентов этого года  были Шокуфех Азар (Иран, фарси) с романом «Просвещение сливы-венгерки», Габриэла Кабезон Камала (Аргентина, испанский) с романом «Приключения китайского железа», Даниэл Кальман с романом «Тиль» (Германия, немецкий), Фернанда Мельхор с книгой «Сезон» (Мексика, испанский), Йоко Огава с романом «Полиция памяти» (Япония, японский) и Мариеке Лукас Райнефельд с романом «Неловкость вечера» (Нидерланды, голландский).

Примечательно, что в пестром многонациональном шорт-листе оказался всего один мужчина-писатель, а в итоге - за «виртуозный дебют» жюри единогласно выбрало 29-летнюю фермершу из религиозной голландской провинции. Мариеке Райнефелд - самая молодая из всех призеров премии, награду в 50,000 фунтов стерлингов она разделит с британским переводчиком своего нидерландского бестселлера Майклом Хатчисоном.

Кстати, сама Мариеке не считает себя ни мужчиной, ни женщиной и определяет себя как что-то «между». Ее роман «Неловкость вечера» отчасти автобиографичен и посвящён драматический семейной истории, где есть и смерть трехлетнего брата, и психологическая фрустрация, и развал большой патриархальной семьи. На русский он пока не переведён.

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