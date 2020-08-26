Вице-президент РУСАЛа рассказала об уроках кризиса
20:34 26.08.2020
Вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных считает, что коронавирус стимулировал компанию к переводу части сотрудников на смешанную удаленную работу, а также ускорил передачу ряда функций московского офиса в Сибирь. Об этом она заявила на деловой сессии Иннопрома «Уроки кризиса: как меняется металлургическая промышленность».
«Физическое присутствие управленцев в регионе, где расположены ключевые активы компании, способствует повышению эффективности управления, оперативности принятия решений, возможности чаще встречаться с производственным персоналом», - отметила представитель компании.
Ранее в компании сообщали, что в 2019-2020 годах релокация коснется более 300 человек. Часть сотрудников центральной компании, включая генерального директора, уже работают в Красноярске.
Также Елена Безденежных отметила, что эпидемиологическая ситуация сильно повлияла на корпоративные программы обучения: «Ускорился неизбежный процесс перехода обучения в онлайн. Сегодня произошел вынужденный уход из «учебного класса» в экран мобильного телефона или ноутбука». В этой связи РУСАЛ продолжил не только развивать программу «Виртуальный университет» – систему дистанционного обучения, но и готовится к внедрению VR-технологии, виртуальных тренажеров.
Что касается производственных процессов, то кризис дал толчок большему развитию технологий, не требующей присутствия человека. Например, ИТ-инфраструктура была налажена таким образом, что все инженеры поддержки могли в полной мере решать пользовательские проблемы из дома. На предприятиях остались только дежурные сотрудники, которые по согласованному графику выполняют работы, связанные с обслуживанием производственных ИТ-систем или требующие физического присутствия, например, меняют неисправное оборудование.
При этом автоматизация процессов, внедрение новых технологий для минимизации участия человека в производстве в РУСАЛе велась по всем направлениям еще задолго до пандемии.
«Уже привычным инструментом в корпусах электролиза и литейных отделениях стали мобильные устройства. С их помощью машинисты кранов через сеть Wi-Fi оперативно получают задания на выливку металла или перестановку анодных штырей. А персонал службы качества использует планшеты для получения информации на контрольных точках разных стадий производства, а также информации о параметрах готовой продукции», - сказала Елена Безденежных.
В этом году деловая сессия Иннопрома проходила в онлайн формате. Помимо вице-президента РУСАЛа, в мероприятии приняли участие представители Минпромторга России, ЕВРАЗа, РМК и Северстали.
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