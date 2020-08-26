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Путин и Конте по телефону обсудили Ливию, Белоруссию и госпитализацию Навального

20:40 26.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили обстановку в Белоруссии и в Ливии, а также затронули ситуацию вокруг госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны.

"В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное - не допустить какой-либо эскалации", - говорится в сообщении. Относительно кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, добавили в пресс-службе.

"Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в Кремле.

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